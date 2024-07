Było to już piąte Polsko-Katarskie Forum Nowych Technologii. Wśród obszarów współpracy z największym potencjałem wymieniano m.in. rozwój sztucznej inteligencji. Było to wydarzenie towarzyszące oficjalnej wizycie w Polsce Szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego, Emira Kataru. Władca Kataru spotkał się w Warszawie z Andrzejem Dudą, Prezydentem RP. Rozmowy obu przywódców miały dotyczyć przede wszystkim kwestii gospodarczych, w tym pogłębiania współpracy energetycznej i inwestycji katarskich w Polsce. - Dziękujemy za wizytę, która odbywa się niedługo po mojej wizycie w Dosze. Pokazuje ona, że relacje pomiędzy naszymi krajami zacieśniają się – Katar jest czołowym partnerem energetycznym Polski – podkreślił Andrzej Duda, który w maju br. wziął udział w Katarskim Forum Ekonomicznym w Dosze, stolicy Kataru.

Od gazu po inwestycje

– Katar odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu Polsce stabilnych dostaw skroplonego gazu ziemnego, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Dzięki swojej dynamicznej transformacji w oparciu o strategię „Qatar Vision 2030”, która od 16 lat zmienia oblicze Kataru, mamy możliwość jeszcze pełniejszego rozwoju naszych dwustronnych relacji. Widzimy szereg kluczowych obszarów, w których polskie podmioty mogłyby odegrać istotną rolę, jak np. transport, budownictwo czy też cyberbezpieczeństwo – mówił podczas otwarcia Forum Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii.

Katarski gaz jest dostarczany do Polski od 2015 r. Katar posiada trzecie co do wielkości złoża gazu ziemnego na świecie i jest największym, globalnym eksporterem gazu skroplonego. Potwierdzone złoża gazu ziemnego sięgają 25 bilionów metrów sześciennych, co stanowi ok. 13 proc. zasobów globalnych. Drugi ważny zasób Emiratu sąsiadującego z Arabią Saudyjską to ropa naftowa. Udokumentowane zasoby ropy naftowej w ilości przekraczającej 25 mld baryłek wystarczą na dalszą produkcję na obecnym poziomie przez ok. 56 lat. Warto przypomnieć, że m.in. na skutek tarć politycznych właśnie z Arabią, w styczniu 2019 r. Katar zrezygnował z członkostwa w Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej (ang. OPEC). Nadwyżki z dochodów sektora ropy naftowej i gazu inwestowane są za pomocą państwowego funduszu inwestycyjnego Qatar Investment Authority w aktywa zagraniczne i krajowe.