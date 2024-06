Światowa Wystawa Expo 2025 Osaka, Kansai rozpocznie się już 13 kwietnia przyszłego roku (i potrwa do 13 października 2025 r.). Na teren wystawy przeznaczono sztuczną wyspę Yumeshima na wodach Zatoki Osaka. Do rozpoczęcia tego wielkiego, półrocznego wydarzenia pozostało więc już mniej niż rok, de facto jest to tylko 10 miesięcy. Tymczasem Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) poinformowała, że dopiero w ostatnich dniach zakończyły się negocjacje i podpisano wreszcie umowę na budowę pawilonu Polski, a ten jest oczywiście najważniejszą składową obecności Polski na Expo 2025. To w nim odbędzie się najwięcej działań promujących nasz kraj. Za realizację całego przedsięwzięcia odpowiada właśnie PAIH kierowana przez duet Andrzej Dycha, prezes i Magdalena Skarżyńska, wiceprezes. Agencja jest nadzorowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, któremu po odejściu poprzedniego ministra rozwoju Krzysztofa Hetmana (został ponownie wybrany europosłem, którym był przez dwie ostatnie kadencje Parlamentu Europejskiego), szefuje teraz Krzysztof Paszyk, choć bezpośrednio przygotowania do Expo nadzoruje wiceminister Jacek Tomczak, który pełni jednocześnie funkcję komisarza generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai.

- Expo to wielka szansa na pokazanie Polski, jako kraju nowoczesnego z dynamicznie rozwijającą się gospodarką, niosącą innowacje i nowe technologie światu - podkreśla Tomczak. Z kolei jego zastępczynią jeśli idzie o kwestie związane z Expo, de facto osobą zajmującą się Expo na co dzień jest znająca japoński Eliza Klonowska-Siwak, pełniąca funkcję zastępcy komisarza generalnego sekcji polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai. Wszyscy wymienieni wydają się toczyć już, w mniejszym lub większym zakresie, wyścig z czasem, bo 10 miesięcy na budowę pawilonu to naprawdę niewiele.



Kto ostatecznie zbuduje pawilon Polski na Expo 2025?

Jako, że cała Japonia leży w strefie silnej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej to organizatorzy Expo od razu zapowiedzieli, że pawilony będą budowane wyłącznie przez miejscowe, japońskie firmy. Lokalne przedsiębiorstwa konstrukcyjne wiedzą jak budować budynki jak najmniej narażone na potencjalne niebezpieczeństwa takie jak trzęsienia ziemi. Japońscy wykonawcy są więc gwarantem względnie wysokiego bezpieczeństwa planowanych konstrukcji.

Jak informuje PAIH harmonogram realizacji budowy pawilonu zmodyfikowano jednak ostatnio ze względu na fakt wydłużenia się procesu wyboru wykonawcy. Pierwotnie wyłoniona w postępowaniu publicznym firma uchyliła się bowiem od zawarcia umowy. To zarówno ciekawy, jak i być może niebezpieczny sygnał, gdyż tym pierwotnym wykonawcą miało być przedsiębiorstwo RIMOND Japan KK. To firma będąca japońską spółką córką międzynarodowej firmy RIMOND wywodzącej się z Włoch, która ma swe biura w: Mediolanie, Rzymie, Londynie, Oslo, a także w Abu Dabi, Dubaju, Hongkongu, Szanghaju oraz saudyjskim Rijadzie, który będzie gospodarzem Expo 2030. RIMOND ma doświadczenie i to bardzo świeże w tworzeniu pawilonów na Expo, gdyż na Wystawie Światowej w Dubaju wybudowała pawilony narodowe: Bahrajnu, Hiszpanii, Finlandii i Nowej Zelandii, a także zjawiskową, ogromną kopułę Al Wasl Plaza, która była centralnym punktem na Expo w Dubaju i pod którą odbywało się wiele oficjalnych spotkań międzypaństwowych, a także koncertów stanowiących również część Expo. Skoro ten doświadczony wykonawca ostatecznie nie podjął się budowy naszego pawilonu może to oznaczać, że uznał je za niewykonalne ze względu na brak czasu.