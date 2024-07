Tak, zawsze miałem w sobie pragnienie, aby tworzyć coś własnego. Doprowadziło mnie to do własnej działalności gospodarczej w Tokio. Skupiłem się na reklamie internetowej, która jest mocno ukierunkowana na osiąganie wymiernych wyników biznesowych dla moich klientów. Zauważyłem, że w tym obszarze – nie tylko w Japonii, ale i ogólnie w marketingu internetowym – brakowało podejścia zorientowanego na konkretne rezultaty.

Jak wyglądało założenie firmy w Japonii?

To łatwiejsze niż może się wydawać. Oczywiście, istnieją bariery językowe i kulturowe, które trzeba pokonać. Jeśli chodzi o samo zakładanie biznesu i pierwsze kroki, zaczynałem od wizy „Zwiedzaj i Pracuj”, którą otrzymałem będąc jeszcze w Polsce. Jest to najłatwiejszy sposób na wejście do Japonii i podjęcie pierwszych kroków zawodowych na japońskim rynku. Najważniejsze wymagania to (w momencie składania aplikacji): wiek od 18 do 30 lat włącznie, zamieszkanie na terenie Polski, posiadanie ważnego polskiego paszportu, udokumentowanie posiadania wystarczających środków na przeżycie w Japonii oraz lotniczy bilet powrotny. Musimy udowodnić, że jesteśmy w stanie poradzić sobie finansowo. Jeśli spełnimy te warunki, możemy przebywać w Japonii przez 12 miesięcy oraz założyć jednoosobową działalność gospodarczą (個人事業 kojin jigyo). To świetny punkt startowy.

Czy uzyskanie takiej wizy wymagało zaproszenia ze strony japońskiej firmy?

Wręcz przeciwnie - jeśli mamy już umowę z potencjalną firmą, która chce nas zatrudnić, wówczas ubiegamy się o pełną wizę pracowniczą. Może to być na przykład wiza „Engineer / Specialist in Humanities / International Services (ESI)”, która jest zupełnie czymś innym niż wiza „Zwiedzaj i Pracuj”. W uzyskaniu takiej wizy zazwyczaj pomaga nam pracodawca.

Obecnie, z uwagi na demograficzną sytuację Japonii, rząd wprowadza nowe rozwiązania w tej dziedzinie, takie jak wizy dla cyfrowych nomadów pracujących zdalnie czy dla startupów.