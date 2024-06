Korzyści i wyzwania budżetowania od zera (ang. zero based budgeting)

Budżetowanie od zera (ang. zero based budgeting, ZBB) to technika, dzięki której firma tworzy budżet na nowo każdego roku, zaczynając od zera. Aby zastosować ją do nowego przedsięwzięcia, najpierw musimy przeanalizować cel, jaki chcemy osiągnąć.