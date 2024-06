Jakie jeszcze bariery wskazuje polski biznes? Jako „silną” lub „bardzo silną” przeszkodę w rozwoju 83 proc. ankietowanych wskazało ceny energii (wobec 85 proc. rok temu). Trzecia poważna bariera to niepewność ekonomiczna, którą odczuwa blisko trzy czwarte zarządzających firmami. To dużo więcej (23 punkty procentowe) niż w trudnym, pandemicznym 2020 r. Na czwartym miejscu znalazła się biurokracja, na piątym brak odpowiednich kandydatów na stanowiska w firmach, na szóstym – brak zamówień, a na siódmym – brak dostępu do finansowania.

