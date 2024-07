Start-upy dostały już miliardy złotych i dostaną więcej

Jak pisze w „Rzeczpospolitej” Piotr Skwirowski, programy rządowe, dotacje i granty są istotnym źródłem finansowania start-upów. Z raportu z badania „Global Entrepreneurship Monitor Polska 2023”, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wynika, że ten typ finansowania wskazało 40 proc. start-upów i 36 proc. pozostałych firm.

Z kolei raport „Polskie Startupy 2023” podaje, że z pieniędzy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skorzystało 23 proc. start-upów, z PARP 16 proc., a z Polskiego Funduszu Rozwoju — 8 proc.

Jak wysokie jest uzyskiwane z zewnątrz finansowanie? Najwięcej startupów (31 proc.) dostało wsparcie na poziomie 1–2 mln zł. Kolejne 19 proc. zadeklarowało kwotę w przedziale 2–5 mln zł, a w przypadku 11 proc. pomoc finansowa wyniosła 5-10 mln zł. 14 proc. start-upów zebrało kwotę przekraczającą 10 mln zł.

Z zewnętrznego wsparcia mogą korzystać kolejne start-upy zainteresowane tworzeniem przełomowych produktów. Nowo wybrane platformy startowe (HugeTECH Revolution, Wschodni Akcelerator Biznesu 2, Hub of Talents 3, Platformy Startowe Start in…, Centralny Akcelerator Innowacji – Mazovian StartUPolis oraz Unicorn Hub – edycja II) prowadzą już swoje nabory. Czekają na osoby, które chcą rozwinąć innowacyjny pomysł w rentowny produkt we współpracy z ekspertami i mentorami biznesowymi oraz są gotowe założyć działalność w Polsce Wschodniej.

Platformy oferują darmowe kompleksowe programy wsparcia start-upów od momentu rejestracji spółki. Każdy start-up zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie uczestniczył w indywidualnym, dostosowanym do jego potrzeb programie inkubacji. Po jego ukończeniu najlepsze start-upy mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 600 tys. zł na rozwój swojego biznesu.