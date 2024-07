Pieniądze z KPO dla firm na transformację ekologiczną

Wsparcie w formie pożyczek przeznaczone jest dla dużych przedsiębiorstw — informuje na łamach „Rz” Piotr Skwirowski. Kwota pożyczki może sięgać od 1 mln do 50 mln zł. Jej preferencyjne oprocentowanie ma być oparte na stopie oprocentowania 0,3 x WIBOR 3M + 50 pkt baz., nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku.

Reklama

Okres finansowania sięga do 20 lat z możliwością bezkosztowego skrócenia okresu spłaty. Nie będzie wymogu spłaty rat kapitału pożyczki w okresie realizacji inwestycji i ponoszenia nakładów inwestycyjnych, a maksymalny okres karencji spłat kapitału to 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Finansowanie pokryje do 90 proc. kosztów kwalifikowanych projektu netto (z wyłączeniem podatku VAT). Resztę (minimum 10 proc. kosztów kwalifikowanych netto) musi wyłożyć firma. Pożyczka nie będzie podlegała umorzeniu i będzie udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych lub w formie zaliczek.

Wnioski będzie można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mają być oceniane na bieżąco i według kryteriów określonych w Krajowym Planie Odbudowy. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli uzyskać wsparcie na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji przemysłowo-produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, instalacji elektroenergetycznych, prowadzące do zmniejszania i racjonalizacji zużycia energii i podniesienia sprawności procesu produkcyjnego.

Wsparcie obejmie też działania zwiększające udział wykorzystania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych paliw w procesach wytwarzania z zachowaniem najwyższych standardów emisyjnych. W grę wchodzi także zastępowanie niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną oraz termomodernizacja budynków i obiektów wykorzystywanych w procesach przemysłowych.