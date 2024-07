KPO: więcej czasu na realizację inwestycji w zakresie wsparcia dla firm

- koszty budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko;

- zakup nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych;

- zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;

- zakup i instalację na terenie przedsiębiorstwa nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

- zakup lub aktualizację oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi.