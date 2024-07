Co robią MŚP, gdy klienci nie płacą?

Tak wynika z badania „Scenariusze MŚP na niepłacenie przez kontrahentów” przeprowadzonego przez TGM Research na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Reklama

13 proc. ankietowanych przedsiębiorstw przyznaje, że często doświadcza sytuacji, gdy klienta nie płaci na czas, 37 proc. - czasami. Co trzecia firma odczuwa duży wpływ braku pieniędzy od klientów na codzienne funkcjonowanie. Najmocniej uderza to w podmioty z branży transportowej, z których 69 proc. deklaruje, że nie dostaje należności na czas.

Im mniejsza firma, tym bardziej bolesne są skutki opóźnień. O ile w średnich firmach przeterminowane płatności stanowią ponad 20 proc. wartości wszystkich wystawianych faktur, to w małych firmach wskaźnik ten wynosi już 44 proc.

Badanych przedsiębiorców ankieterzy zapytali o plan B na wypadek, gdy klient nie reguluje należności w terminie. Okazuje się, że 45 proc. nie ma takiego planu.

Część przedsiębiorców, którzy taki plan mają, jeszcze przed upływem terminu widniejącego na fakturze przypomina klientom o konieczności uregulowania należności. 53 proc. firm robi to e-mailem, 52 proc. dzwoni do kontrahenta, a 41 proc. wysyła przypomnienie SMS-em. Ale stosują także inne metody. Co 5. umieszcza na fakturze ostrzeżenie o naliczeniu karnych odsetek w przypadku braku zapłaty, a 19 proc. ostrzega przed przekazaniem faktur do kancelarii prawnej. 18 proc. uprzedza, że wpisze dłużnika do biura informacji gospodarczej, np. Krajowego Rejestru Długów, zaś 15 proc. skieruje sprawę do firmy windykacyjnej. Z kolei 18 proc. przyznaje rabaty za rozliczenie się w terminie. Tylko 4 proc. firm w żaden sposób nie motywuje partnerów do płacenia na czas.