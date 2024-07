Raport płacowy firmy rekrutacyjnej Antal to wynik z analizy płac prawie 5 tys. specjalistów i menedżerów, którzy uczestniczyli w rekrutacjach Antal w drugiej połowie 2023 i pierwszym półroczu 2024 r. Jego wyniki opisała w „Rz” Anita Błaszczak. Dowodzą one, że w wielu branżach dwucyfrowe podwyżki przy zmianie pracy to już przeszłość. Przyczyną ma być globalna niepewność gospodarcza, która skłania firmy do ostrożności w podnoszeniu wynagrodzeń. Zawiniła także sztuczna inteligencja. Spadł popyt na pracowników w branży IT, a przez to są oni gotowi zejść ze swoich oczekiwań płacowych podczas rekrutacji.

Najwyższe wzrosty stawek, bo o 10 proc., zanotowano w branży inżynieryjnej. Tam specjalistom proponowano średnio prawie 12 tys. zł brutto. O 9 proc. w górę poszły średnie stawki oferowane specjalistom oraz menedżerom niższego i średniego szczebla z obszaru administracji. Nadal jednak zarabiają oni „tylko” 9 tys. zł brutto miesięcznie, czyli poniżej wyliczonej w raporcie średniej.

Według prof. Marii Drozdowicz-Bieć, ekonomistki z SGH, umiarkowany wzrost stawek dla specjalistów to przejaw ograniczenia możliwości pracodawców. W ostatnich latach odczuli oni silny wzrost kosztów, także pracowniczych, m.in. z powodu znacznych podwyżek płacy minimalnej. Przyspieszają one wzrost średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw, która w lipcu była o ponad 11 proc. wyższa niż rok wcześniej, dochodząc do 8,14 tys. zł brutto.