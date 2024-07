Wsparcie na rozwój firmy. W jakich programach można wziąć udział?

„Startup Booster Poland – oferta dla startupów” - nowy program akceleracyjny dla innowacyjnych mikro- i małych przedsiębiorstw na początkowych etapach rozwoju. Głównym celem jest wsparcie firm w przełamywaniu barier rozwojowych, co osiągane jest poprzez dostęp do zaawansowanych, specjalistycznych programów wspomagających wzrost. W toku akceleracji start-upy – oprócz specjalistycznego know-how, wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – mogą uzyskać granty w wysokości do 400 tys. zł. Maksymalnie można otrzymać do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny. Nabór zakończy się 31 października 2026 r.

„Ścieżka SMART” - oferta skierowana do tych firm z sektora MŚP, które opierają swój rozwój na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach co najmniej na poziomie kraju. Program oferuje wsparcie realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R). Budżet to 2,1 mld zł. Wnioski można składać do 24 października 2024 r.

„Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców” wspierają wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP przez zwiększenie ich udziału w programach UE. Wnioski można składać do 17 kwietnia 2025 r., a maksymalna wysokość dofinansowania to 107 tys. zł.

Warto zwrócić uwagę na nabory z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego:

„Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” - oferuje szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ma na celu podniesienie kompetencji menedżerskich i poprawę efektywności zarządzania personelem. Wsparcie sięga do 80 proc. wartości projektu, a nabór potrwa do 30 listopada 2026 r.

„Wsparcie firm w okresowych trudnościach – oferta dla przedsiębiorców” ma z kolei na celu wspieranie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, np. szkolenia oraz wsparcie doradcze. Pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zmagają się z różnymi problemami, jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników lub choroba kluczowych pracowników. Budżet naboru to 66 mln zł. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2027 r.