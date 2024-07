Połowa z 4 mld euro zasili zielone inwestycje i transformację energetyczną, 24 proc. pójdzie na rozwój i wsparcie konkurencyjności mikro-, małych i średnich firm, 17 proc. na innowacje, 8 proc. wesprze rynek pracy, a 1 proc. rewitalizację. Prawie 200 przedsiębiorców realizuje już projekty ze środków kredytu technologicznego i ekologicznego, których kwota dofinansowania to ponad 1 mld zł, a ich wartość przekracza 2 mld zł. BGK szacuje, że przydzielone z programów europejskich 1571 mln zł pozwoli na udzielenie gwarancji dla przedsiębiorców w wysokości ok. 8335 mln zł, co umożliwi zabezpieczenie kredytów w wysokości ok. 10 464 mln zł.

Reklama

Bank udziela też kredytów inwestycyjnych z gwarancją InvestEU firmom, które nie mają wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu lub wykorzystały już limity pomocy de minimis. Z oferty mogą korzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zabezpieczą gwarancją kredyty do kwoty 2 mln euro, a w przypadku mikrofinansowania - do 50 tys. euro. Wartość zawartej umowy gwarancyjnej z KE to 242 mln euro. Gwarancja może zabezpieczyć 80 proc. wartości kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

– Bank Gospodarstwa Krajowego jest zaangażowany także w realizację produktów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy – zwraca uwagę prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu w BGK. – Uruchomiliśmy już nabór na pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast, której budżet to prawie 8,9 mld euro, oraz wdrażamy dwa dotacyjne instrumenty mieszkaniowe. Łączna pula środków, za które może odpowiadać BGK, to ponad 30 mld euro. To działania, które przyczynią się do przyspieszenia transformacji energetycznej, ale także wpłyną na bezpieczeństwo kraju – dodaje.