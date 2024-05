• Co można zrobić z biznesem, by nie stracić na składce zdrowotnej? • Ministerstwo Finansów przypomina firmom o PIT za 2023 rok • Czy sprzedaż za symboliczną złotówkę daje prawo do kosztów? • Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców szykuje rząd? • Restrukturyzacja - szybka droga do układu i obrony przed egzekucją długu • IP Scan pomoże firmie zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną • Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe