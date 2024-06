Prawnicy twierdzą jednak, że projekt nie jest udany. Definicja budowli nie będzie odnosić się do prawa budowlanego i pojęcia użyte w ustawie trzeba będzie interpretować według ich ogólnego rozumienia. Niektóre obiekty będą mogły być traktowane zarówno jako budynek, jak i budowla.

Niekorzystna dla podatników będzie nowa zasada, że budowle mają być opodatkowane jako „całość techniczno-użytkowa”. To oznacza, że w przypadku np. urządzeń energetycznych czy telekomunikacyjnych do podstawy opodatkowania będzie się wliczało nie tylko samą sieć czy maszty nadawcze, ale także np. wartościowe urządzenia elektroniczne sterujące przepływem prądu czy emisją fal radiowych.

Bilety na Euro raz w kosztach, raz nie

Ufundowane pracownikom bilety na mecze Euro 2024 można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów — twierdzą doradcy podatkowi. Wyjazd na Euro 2024 jest bowiem formą nagrody, ma zmotywować do lepszej pracy, poprawić atmosferę w firmie. Dlatego nie powinno być wątpliwości, że wydatki są związane z działalnością, pracodawca może je więc zaliczyć do kosztów. Co więcej, w kosztach można też rozliczyć wydatki na transport czy noclegi. Jednocześnie od takich benefitów trzeba naliczyć przychód pracownikowi i potrącić zaliczkę na PIT oraz składki ZUS z tego tytułu.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku wejściówek dla kontrahentów. Fiskus nie zgadza się na rozliczanie atrakcji fundowanych kontrahentom w kosztach. Skarbówka twierdzi, że jeśli głównym celem wyjazdu jest rozrywka, to nie ma związku z działalnością. Często też uznaje wydatki na imprezy z klientami za wyłączoną z kosztów reprezentację, czyli budowanie wizerunku i prestiżu firmy.