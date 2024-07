Zabezpieczenie auta w leasingu nie zawsze na koszt fiskusa

Pewna firma chciała zabezpieczyć karoserię leasingowanego auta folią ochronną. Przyznała, że nie jest to zobowiązanie wynikające z umowy leasingu, ale warte rozważenia, bo folia chroni lakier przed odpryskami oraz zarysowaniami i pozwala na utrzymanie fabrycznej powłoki w oryginalnym stanie. We wniosku firma zapytała, czy taki wydatek może rozliczyć w kosztach? Twierdziła, iż będzie to inwestycja w obcym środku trwałym.

Urzędnicy nie udzielili merytorycznej odpowiedzi, a jedynie przypomnieli, że inwestycjami w obcych środkach trwałych są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na przystosowanie ich do potrzeb wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zatem prawo do amortyzacji takiej inwestycji przysługuje tylko wtedy, gdy jest uzasadniona biznesowo. Tymczasem według skarbówki ten warunek nie został spełniony, bowiem firma nie wykazała w jaki sposób inwestycja wpłynie na jej biznes.

Niepoświadczona strata jest nie do odliczenia

Spółka oferująca nowoczesne technologie pakowania, dwa lata temu otrzymała zamówienia na cztery dostawy towarów od firmy z Belgii. Zweryfikowała firmę zgodnie z wewnętrzną procedurą, m.in. sprawdziła w bazie VIES, czy jest czynnym podatnikiem VAT. Dostała od niej też wyciąg z rejestru handlowego oraz sprawozdanie finansowe.

Okazało się, że to było oszustwo. Spółka dostarczyła zamówione towary do magazynu we Francji i wystawiła faktury, ale zapłaty za towar nie dostała.