Limit dla podatnika VAT bez zmian

Limit obrotów, którego przekroczenie obliguje podatników do rozliczania się z VAT, pozostanie na dotychczasowym poziomie. Jeszcze w kwietniu minister finansów obiecywał, że go podniesie z 200 do 240 tys. złotych od od 1 stycznia 2025. Apelowały o to organizacje przedsiębiorców, bo konieczność płacenia VAT to sporo dodatkowych obowiązków, które dla najmniejszych podatników są poważnym wyzwaniem. Poza tym przedsiębiorcy przekraczający limit muszą podnieść ceny oferowanych towarów i usług, co nie ułatwia ich sprzedaży.

Teraz resort finansów stwierdził, że podniesienie limitu spowodowałoby ujemne skutki budżetowe, więc zmiany nie będzie.

E-rower pozwoli zaoszczędzić czas i obniży koszty

Przedsiębiorca zamierza kupić rower elektryczny za maksymalnie 10 tys. zł. Chciałby rozliczyć go w kosztach podatkowych, bo rower pozwoli mu wygodnie poruszać się po mieście omijając korki oraz łatwo docierać do miejsc zleceń i na spotkania z klientami, a jednocześnie jest tańszy niż samochód.

Co na to skarbówka?