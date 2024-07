Nasze rozwiązanie złączy jest innowacyjne, gdyż przynosi oszczędność czasu montażu, pozwala na wielokrotny montaż i demontaż złączy, tym samym wpływając pozytywnie również na środowisko. Wpływa także na obniżkę kosztów produkcji pojazdów.

Ze względu na faktyczny brak globalnej konkurencji w Indiach przez kilka dekad, poziom specjalistycznej wiedzy technicznej jest niższy niż u europejskich producentów, którzy wytwarzają pojazdy. Pracownik działu badań i rozwoju nie projektuje całego układu pneumatycznego, tylko oczekuje, że ten, kto mu dostarcza zawory do tego układu, zaopatrzy go również w przewody, złączki ze swoimi zaworami i bierze pełną odpowiedzialność za to, co w ten układ wchodzi. Konsekwencją tego jest silna koncentracja rynku – jedna z firm miała tam do niedawna faktyczny monopol.

My wprowadzamy konkurencję na ten silnie skoncentrowany rynek. Klient jest tam obecnie na tyle zdesperowany, że czasami kupuje całe układy od tamtej firmy, po czym wymienia ich złączki na nasze, bo są lepsze.

Działa pani w branży zdominowanej przez mężczyzn. Czy to w Indiach nie przeszkadza?

Proszę sobie wyobrazić scenę: wchodzi biała kobieta z rudymi włosami w branży motoryzacyjnej i rozmawia tylko z mężczyznami. Zaczynam do moich partnerów biznesowych mówić konkretnie i technicznie. Zdobywam tym szacunek rozmówców.