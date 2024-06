Trwają piłkarskie Mistrzostwa Europy w Niemczech. Pracodawcy, którzy zdecydują się ufundować swoim pracownikom bilety na mecze skorzystają na tym podatkowo. Eksperci, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita” potwierdzają, że wydatki na wejściówki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. – Wyjazd na Euro 2024 jest formą nagrody, wyróżnienia. Ma zmotywować do lepszej pracy, poprawić atmosferę w firmie. Nie powinno być wątpliwości, że wydatki są związane z działalnością, pracodawca może je więc zaliczyć do kosztów – uważa Piotr Hanuszewski, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Ile można oszczędzić na podatku? Paweł Kuźmiak, doradca podatkowy, partner w DSK Kancelaria podaje przykład: jeżeli pracodawca jest na 19-proc. CIT i wyda na bilety 20 tys. zł, zapłaci 3,8 tys. zł podatku mniej. Co więcej, w kosztach można też rozliczyć wydatki na transport czy noclegi.

Jednocześnie eksperci przypominają, że od takich benefitów przedsiębiorca musi naliczyć przychód pracownikowi. – I potrącić zaliczkę na PIT oraz składki ZUS, tak jak od podstawowego wynagrodzenia – dodaje Piotr Hanuszewski.