KSeF ciągle się zmienia. Firmy ponoszą wydatki. Czy rozliczą je w kosztach?

Aleksandra Kalinowska, doradca podatkowy, partner w kancelarii Andersen Tax & Legal w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zwraca uwagę, że dostosowanie systemów informatycznych do wymogów KSeF to ustawowy obowiązek. - Nie ma więc wątpliwości, że poniesione w tym celu wydatki są podatkowym kosztem. Dotyczy to także nakładów na rozwiązania informatyczne, które z powodu zmieniających się koncepcji systemu poszły do kosza – uważa ekspertka.



Przywołuje ona niedawną interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. – Nie chodziło w niej wprawdzie o wydatki związane z KSeF, ale zasady rozliczania wydatków na systemy informatyczne są takie same – wyjaśnia Aleksandra Kalinowska.

Chodzi konkretnie o interpretację nr 0114-KDIP2-1.4010.314. 2024.1.MR1. Dotyczyła ona spółki z o.o., będącej częścią podatkowej grupy kapitałowej. Poniosła ona szereg wydatków na jeden z projektów informatycznych na potrzeby spółek z grupy. Okazał się on jednak nieprzydatny, ponieważ zmienił się model funkcjonowania grupy. Skarbówka uznała, że wydatki na tworzenie rozwiązań informatycznych są racjonalnie uzasadnione i związane z działalnością. Można je więc zaliczyć do kosztów. Nie ma do nich zastosowania przepis mówiący o zaniechanych inwestycjach (dotyczy bowiem środków trwałych w budowie, a nie nakładów na nieukończone systemy).

Przypomnijmy, iż Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma uruchomiona w Polsce 1 stycznia 2022 r. Obecnie na zasadzie dobrowolności umożliwia podatnikom wystawianie, otrzymywanie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

Obowiązek korzystania z KSeF miał co do zasady wejść w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. W styczniu br. resort finansów poinformował, że KSeF nie wejdzie w życie w 2024 roku. Pod koniec kwietnia ogłoszono, że system będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.