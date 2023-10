Kassym-Żomart Tokajew, prezydent Kazachstanu ogłosił kolejny etap gospodarczej ofensywy. W swym przemówieniu podkreślił konieczność „ruchu w kierunku nowego modelu gospodarczego”, którego podstawą mają być silne małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Dla realizacji nowej strategii rozwoju gospodarczego eksperci rządowi przygotowali szereg zachęt dla inwestorów, zarówno typu greenfield, jak i dla chcących rozszerzyć swoją działalność. Priorytetem inwestycyjnym ma być produkcja przemysłowa wymagająca wdrożenia zaawansowanych technologii oraz wiedzy naukowej i technicznej (m.in. wzbogacania uranu, produkcji samochodów i komponentów do nich).

MSP motorem gospodarczego rozwoju republiki

Choć pozornie może się wydawać, że kazachska oferta jest ukierunkowana przede wszystkim dla dużych globalnych inwestorów, to w istocie najwięcej uwagi poświęcono znaczeniu sektora MSP dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Decyzja o ukierunkowania strategii rozwoju gospodarki na ten sektor jest oparta na danych z krajów rozwiniętych, w których MSP stanowią średnio 90 proc. wszystkich podmiotów, dają pracę 50 proc. zatrudnionych i generują co najmniej 40 proc. PKB. Kazachstan ma już swoje własne doświadczenia z MSP, które stały się motorem napędowym kazachskiego sektora IT i spowodowały transformację republiki w państwo zaawansowane technologicznie. Dzięki temu Kazachstan znalazł się w czołówce państw świata pod względem informatyzacji usług publicznych i finansowych. Nowym celem jest rozwój eksportu usług IT, tak aby w 2026 r. przychody z tego tytułu uległy podwojeniu i osiągnęły poziom co najmniej 1 mld dolarów.

Co Kazachstan oferuje inwestorom?

Jednym z priorytetowych kierunków reform gospodarczych zapowiadanych przez prezydenta Tokajewa jest szeroko zakrojony proces prywatyzacji, który ma przyczynić się do marginalizacji korupcji i lepszej efektywności zarządzania majątkiem państwowym. Proces ten obejmie wszystkie aktywa państwowe nie mające znaczenia strategicznego. Prywatyzacja ma objąć m.in. takie podmioty, jak linie lotnicze Air Astana czy działający na rynku surowców energetycznych QazaqGaz. I również w tym przypadku wbrew pozorom Astana stawia nie na wielkie koncerny tylko na intensywne włączenie MSP w proces prywatyzacji. W tym celu przygotowywany jest szereg zmian legislacyjnych, które wzmocnią rolę tego sektora i umożliwią jego konsolidację oraz doprowadzą do demonopolizacji kluczowych rynków (przede wszystkim energii).

Proces prywatyzacji obejmie też państwowe grunty, które zostaną przekazane jako niepieniężny wkład państwa pod inwestycje. Działania w tym obszarze są już realizowane i do tej pory zawarto 125 porozumień z inwestorami w sektorze usług hotelarskich, transportu pasażerskiego czy logistyki i dystrybucji. Rząd zapowiada przyspieszenie tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz stworzenie listy priorytetowych inwestycji w obszarze produkcji i usług, w których wkładem państwa będą tereny pod zabudowę. Dodatkowo ma zostać opracowana specjalna procedura, która umożliwi pozyskiwanie działek bez przeprowadzania aukcji w przypadku inwestycji szczególnie istotnych dla rozwoju regionalnego. Komitet Zarządzania Ziemią przy Ministerstwie Rolnictwa został też zobowiązany do uproszczenia procedur i zapewnienia pełnej przejrzystości procesu przyznawania gruntów.