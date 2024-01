Dzieje się tak z uwzględnieniem potrzeby zmian w sektorze energetycznym w kierunku „zielonej” transformacji, a także rozwijaniu usług finansowych i stałym podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej. Stosunkowo mało znanym obszarem wśród polskich firm jest kazachski rynek finansowy, który w ostatnich latach bardzo się rozwinął, nie ustępując pod względem wprowadzanych rozwiązań systemowi finansowemu w krajach wysoko rozwiniętych.

Międzynarodowe Centrum Finansowe w Astanie

Sztandarową inicjatywą kazachskiego sektora finansowego jest Międzynarodowe Centrum Finansowe w Astanie (AIFC), które w rankingu Global Financial Center Index zajmuje pozycję lidera w makroregionie Azji Centralnej i Europy Wschodniej. Centrum skupia firmy ze wszystkich kontynentów, nie tylko z branży finansowej. Jego celem jest kreowanie korzystnego środowiska dla biznesu w aspekcie rozwiązań prawnych i regulacji administracyjnych, z uwzględnieniem zapewniania atrakcyjności inwestycyjnej, rozwoju kapitału ludzkiego i tworzenia infrastruktury dla operacji biznesowych. Aktualnie AIFC skupia ponad 2400 podmiotów z 78 państw, które zainwestowały w Kazachstanie ponad 10 mld dolarów.

AIFC to nie tylko instytucja koordynacyjna czy doradcza, ale również finansowa. Centrum zarządza 37 funduszami (w tym 17 pojawiło się w 2023 r.), a wartość ulokowanych w nich aktywów osiągnęła poziom 616 mln dolarów. O dynamice rozwoju usług finansowych Centrum świadczy poziom jego aktywów, który w 2023 r. uległ prawie podwojeniu (z 585 mln do 1 mld dolarów). AIFC jest instytucją, która dzięki współpracy z podmiotami międzynarodowymi (nie tylko firmami, ale również np. fundacjami) cały czas wprowadza nowe instrumenty finansowe na kazachski rynek. Przykładowo w 2022 r. pojawił się pilotażowy program kryptogiełdy (ang. crypto exchanges). Obecnie z tego instrumentu interakcji z kazachskimi bankami korzysta już ponad 41 tys. klientów, a wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów. AIFC oferuje też platformę crowdfundingową. O rosnącej popularności tej formy finansowania projektów świadczy fakt, że tylko w 2023 r. sukcesem zakończyło się finansowanie 150 projektów o wartości 14,3 mln dolarów m.in. z sektorów IT, budownictwa, handlu, a nawet rolnictwa.

Instytucje powiązane z AIFC

AIFC ma charakter centralnego hubu usług finansowych powiązanego z szerokim spektrum innych instytucji i organów finansowych. Bardzo ważną rolę odgrywa Międzynarodowa Giełda w Astanie (AIX), która oferuje szeroki zestaw 56 instrumentów dłużnych. Giełda oferuje też 7 instrumentów typu equity, w tym intratne udziały w Kazachskim Operatorze Sieci Elektrycznych (KEGOC). Na koniec 2023 r. AIX zanotowała bezprecedensowy wzrost kapitału o 1,95 mld dolarów. 21 grudnia 2023 r. obroty na AIX osiągnęły rekordowy w historii jej istnienia poziom 510 mln dolarów.