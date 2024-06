Trzeba najpierw uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ekspansja na rynki Zatoki to projekt długoterminowy. Niezbędna jest też strategia, dotycząca celów do osiągnięcia na tym rynku.

Na początku zadajmy sobie pytanie, czy tam na pewno mój produkt jest potrzebny? Często firmy wychodzą z założenia, że skoro czegoś nie ma, to znaczy, że zidentyfikowali lukę rynkową. Jednak rynki Zatoki są z reguły dobrze nasycone towarami i usługami. Brak pewnych produktów może oznaczać po prostu brak zapotrzebowania.

Typowy przykład to maszynki do golenia dla mężczyzn. Są średnio dostępne, a giganci rynku nie odnieśli tam sukcesu, bo mężczyźni w domu się nie golą. W celu skrócenia brody chodzą raczej do barbera. Podobnie było kiedyś z tamponami, których kobiety tam nie używały.

Jaki jest kolejny krok w planowaniu ekspansji?

Kiedy zdecydujemy się już na realizację naszego planu, to należy zainwestować w relacje oparte na osobistym zaufaniu. Trzeba odwiedzać swoich potencjalnych kontrahentów, warto ich też zaprosić do siebie. Wizerunkowo najkorzystniej jest otworzyć lokalny oddział lub biuro.