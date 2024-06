Rośnie liczba ukraińskich biznesów w Polsce

W całym 2023 r. w Polsce przybyło 30 325 nowych ukraińskich firm. To o przeszło 67 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy liczba takich zarejestrowanych działalności gospodarczych wyniosła 18 139 — wynika z analizy Piotra Skwirowskiego w „Rzeczpospolitej”.

A jak jest w 2024 r.? Dane za pierwsze pięć miesięcy br. pokazują, że liczba składanych przez Ukraińców wniosków nadal rośnie. Do końca maja było ich 14 161, co daje 2832 nowe działalności gospodarcze miesięcznie. To wyraźnie więcej niż w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r., gdy Ukraińcy złożyli 12 580 wniosków o rejestrację firmy. Z kolei w 2022 r. przez pierwsze pięć miesięcy obywatele Ukrainy złożyli 3938 wniosków.

Jeśli tempo rejestracji się utrzyma do końca roku, to w 2024 r. byłoby 34 000 nowych ukraińskich firm. Najwięcej działa w branży budowlanej, ale spora część przypada na działalność informatyczną i usługi, a także na handel.

Jak eksperci oceniają fakt, że na Ukraińców przypada już wyraźnie ponad 10 proc. wszystkich rejestrowanych w naszym kraju działalności gospodarczych?

- To pozytywny sygnał – komentuje Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club. – Dobrze też, że rejestrują tu działalność gospodarczą, bo płacą u nas podatki, zasilają też nasz system emerytalny, a nie pozostają w szarej strefie albo na zasiłkach. Oby więcej takich informacji – dodaje.