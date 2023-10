WSKAŹNIKI KADROWE

176 godzin – wymiar czasu pracy w październiku 2023 r.

4,29 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej we wrześniu 2023 r.

104 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r.

54 000 zł (3600 zł x 15) – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień grupowych od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

208 050 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r.