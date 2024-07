To olbrzymia odpowiedzialność.

Tak. Siłą rzeczy część odpowiedzialności społecznej za zdrowie przejmujemy my, jako dostawca leków. W ramach działań społecznych prowadzimy największą w historii Wietnamu akcję badań przesiewowych w takich podstawowych obszarach, jak kardiologia, choroby metaboliczne i psychiatria, bo podobnie jak w innych krajach mamy ogromny wysyp depresji po czasie COVID-owych lockdownów. W porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia badamy 10 tys. ludzi rocznie. Szkolimy też lekarzy i farmaceutów, jak takie badania przeprowadzać i jak na wczesnym etapie diagnozować choroby przewlekłe.

Jak można ocenić Wietnam pod względem produkcji farmaceutycznej?

Państwo to do tej pory nie było producentem ani substancji czynnych, ani wysokiej jakości produktów leczniczych. Wietnam ciągle znacznie więcej produktów farmaceutycznych importuje niż eksportuje.

Obecnie pracujemy nad tym, by stworzyć wizerunek Wietnamu jako producenta wysokiej klasy leków. Podobnych jak te produkowane w Europie, ale konkurencyjnych cenowo.

Otrzymaliśmy nowy certyfikat EU-GMP dla naszej fabryki - w tym dla naszej linii wytwarzającej produkty onkologiczne. To pierwszy taki atest w historii Wietnamu.

Certyfikowali nas inspektorzy polskiego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Podkreślali, że jakość infrastruktury jest na poziomie takim, jaki można oczekiwać w UE.

Jak wygląda kwestia dostępności wykształconych pracowników?

Na kompetencje kadry składają się wiedza, umiejętności i zaangażowanie. Z tych trzech składników mamy głównie świetną motywację bardzo młodego zespołu. Natomiast nad poziomem wiedzy i umiejętności cały czas pracujemy. Wkładamy ogromny wysiłek w szkolenia i przygotowanie tych ludzi do pracy. Później wdrażamy też programy, które zatrzymają ten kapitał ludzki w organizacji. Pracownicy przyjeżdżają też na praktyki do Polski i certyfikują się tutaj u nas w Adamedzie.

Ponadto, od pięciu lat, w ramach programu ADAMED SmartUP, wspieramy uczniów i kadrę nauczycielską z Liceum Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej w Hanoi. Prowadzimy warsztaty naukowe, lektorat języka angielskiego, a we współpracy z Ambasadą RP w Hanoi wyposażyliśmy klasy w ekrany do nauki, a szkolną bibliotekę – w komputery. To jest świetne wykorzystanie synergii pomiędzy naszymi spółkami.

Owocuje to dobrymi rezultatami. Stworzyliśmy w naszej wietnamskiej spółce Davipharm swoiste DNA jakościowej produkcji. Jesteśmy cenionym pracodawcą. Świadczy o tym nasza zdolność zatrzymywania personelu. W zeszłym roku poziom rotacji wyniósł u nas tylko 5,6 proc., przy średniej rynkowej na poziomie ok. 12 proc.

Co państwo polskie mogło by robić lepiej, by wspierać rozwój ekspansji grupy Adamed na rynku wietnamskim?

Potrzeba programu wsparcia – choćby ze środków unijnych – dla spółek-córek polskich przedsiębiorstw w Azji, która co najmniej przez najbliższą dekadę będzie najszybciej rozwijającym się obszarem na świecie. Takie dofinansowanie pomogłoby nam szybciej się rozwijać i zdobywać pozycję rynkową.

Mamy już coraz bardziej ścisłą współpracę również z miejscowymi uniwersytetami. Przyjmujemy studentów na praktyki. Chętnych jest jednak znacznie więcej niż miejsc. Stąd mamy projekt otworzenia centrum szkolenia oraz B&R w Wietnamie, do którego chcielibyśmy zaprosić też polskich i międzynarodowych partnerów. Służyłby rozwojowi nowych leków i terapii. To byłaby rola państwa polskiego, by pomóc nam otworzyć takie centrum.

Chętnie dzielimy się też z innymi przedsiębiorcami w Polsce naszymi doświadczeniami z perspektywy firmy, która już przeszła tą całą drogę budowania biznesu w Wietnamie. Warto zawczasu wiedzieć, na co mogą liczyć oraz też czego mogą się obawiać. Ten transfer wiedzy mógłby być ułatwiany przez agendy rządowe.

Są Państwo niezwykle optymistyczni, jeśli chodzi o rozwój rynku wietnamskiego. Gdzie Państwo są w tej podróży biznesowej i dokąd chcielibyście dotrzeć?

Już obecnie jesteśmy jedną z najszybciej rosnących firm farmaceutycznych w Wietnamie. Co rok pobijamy nasze rekordy obrotów o 30-40 proc. Pod względem sprzedaży, aktualnie zajmujemy siódme miejsce na rynku produktów Rx (receptowych) wśród firm lokalnych i dwudzieste pierwsze na rynku w ogóle.

W ciągu kolejnych dziesięciu lat zamierzamy dostać się do czołówki firm farmaceutycznych w Wietnamie i stać się największym eksporterem produktów farmaceutycznych z tego państwa. Chcemy, aby przychody Davipharmu składały się co najmniej po połowie z rynku lokalnego i rynków zagranicznych.

Zobaczymy już niedługo w polskich aptekach produkty Adamedu „Made in Vietnam”?

Tak, to kwestia już najbliższych miesięcy. Kilka tygodni temu dokonaliśmy pierwszej sprzedaży do Polski. Mamy doskonałą synergię między Adamedem a Davipharmem, który już wkrótce zaproponuje szerokie portfolio leków onkologicznych także dla polskich chorych.