KSeF: sprzedawca się spóźni, nabywca będzie miał problem

Krajowy System e-Faktur to centralna baza, w której przedsiębiorcy będą musieli wystawiać dokumenty. Obecnie KSeF jest dobrowolny. Będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Pół roku później e-fakturowanie czeka przedsiębiorców zwolnionych z podatku.

Reklama

To rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. Każdą fakturę trzeba będzie wystawić w formie elektronicznej i wprowadzić do systemu. Skarbówka od razu ją zobaczy. Nie ma możliwości jej anulowania bądź wycofania. Jedyny sposób na poprawki to wystawienie faktury korygującej.

Eksperci, z którymi rozmawiała "Rzeczpospolita" przestrzegają, że jeśli sprzedawca wystawi fakturę z opóźnieniem, nabywca będzie miał problem. – Jeśli sprzedawca wystawi fakturę np. 1 sierpnia zamiast 31 lipca, nabywca odliczy VAT miesiąc lub kwartał (gdy rozlicza się kwartalnie) później. Nie może bowiem odliczyć podatku wcześniej niż w miesiącu otrzymania faktury – mówi doradca podatkowy Samir Kayyali.

Takie przesunięcie może wywołać u nabywcy problemy z płynnością finansową. - Załóżmy, że nasz kontrahent jest na krawędzi płynności finansowej. Jeśli dostanie fakturę z opóźnieniem, nie skorzysta od razu z odliczenia VAT i będzie musiał posiłkować się kredytem obrotowym. Poniesie przez to dodatkowe koszty, o co będzie miał do nas pretensje, a nawet może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie za poniesioną szkodę – tłumaczy Kayyali.

Po wejściu w życie KSeF przedsiębiorcy będą więc musieli pamiętać, aby wystawiać faktury do końca miesiąca. Mogą też ustawić sobie przypomnienia albo zautomatyzować proces wysyłki faktur (jeśli są na stałe kwoty).