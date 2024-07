Jak przypomina na swojej stronie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Dyrektywa SUP (z ang. Single Use Plastics, czyli „tworzywa sztuczne jednorazowego użytku”), znana również jako „dyrektywa plastikowa”, to regulacja Unii Europejskiej, która została przegłosowana w 2019 roku. Stanowi odpowiedź na rosnący problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem.

1 lipca 2024 r. w życie weszły kolejne zmiany związane z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która wdraża dyrektywę.



Po pierwsze, wprowadzający napoje w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych zobowiązani będą do stosowania zakrętek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych, które będą trwale do nich przymocowane.



Kolejną zmianą, która wchodzi w życie od 1 lipca jest obowiązek umożliwienia przez przedsiębiorców zakupu napoju czy posiłku w alternatywnych opakowaniach wielokrotnego użytku.

Jak wyjaśniała podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej wiceministra klimatu, Anita Sowińska, może to przyjąć różną formę. - Sprzedający może np. przestawić się na naczynia szklane lub z innego trwałego materiału, a na koncercie mogą być sprzedawane napoje w kubkach plastikowych, które rzeczywiście mogą być wielokrotnie użytkowane. Klienci mogą też mieć ze sobą własny kubek i uniknąć dodatkowej opłaty w wysokości 20 groszy – powiedziała.