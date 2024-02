Składka zdrowotna dla przedsiębiorców do zmiany. Oto dwie propozycje rządu

Eksperci, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita” nie mają wątpliwości, że zmiany są konieczne, bowiem Polski Ład skomplikował rozliczenie składki zdrowotnej.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy na skali oraz liniowym PIT liczą składkę zdrowotną od dochodu z działalności. Trzeba to robić co miesiąc. Jak zauważa na łamach „Rzeczpospolitej” Przemysław Wojtasik, rozliczenie utrudnia to, że w wielu firmach dochód będący podstawą wymiaru składki różni się od dochodu podatkowego. Przedsiębiorcy muszą więc prowadzić dodatkową ewidencję. Wiele problemów jest też przy rocznym rozliczeniu składki (to również obowiązek wprowadzony przez Polski Ład), w którym wychodzą zwroty albo dopłaty. U ryczałtowców składka zdrowotna jest uzależniona od przychodów (są podzieleni na trzy grupy). Wielu z nich po zakończeniu roku sporo dopłaca do ZUS.

Rząd chce zmienić zasady rozliczania składki zdrowotnej. Na posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw przedsiębiorczości, wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny przekazał, że wypracowano dwie propozycje.



Pierwsza z nich zakłada opłacanie co miesiąc składki zryczałtowanej, czyli w stałej kwocie. Magdalena Michałowska ze Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych przyznaje, że to bardzo kusząca propozycja, bowiem zniesienie obowiązku liczenia składki co miesiąc ułatwiłoby życie przedsiębiorcom i księgowym. Dodaje, że gdyby miesięczna składka była stała, nie miałoby sensu składanie miesięcznych deklaracji. To też duże uproszczenie dla biznesu.

Drugi wariant przewiduje, że to sam przedsiębiorca zdecyduje, w jaki sposób obliczać składkę. Czy według progresywnych przedziałów, w których o jej wysokości decyduje przychód, czy też od dochodu podatkowego. Wiceminister Wojciech Konieczny zwrócił uwagę, że zaletą tej opcji jest elastyczność. - Przedsiębiorca może wybrać optymalne dla siebie rozwiązanie, np. ci, którzy mają duże koszty działalności mogą być zainteresowani liczeniem składki od dochodu — mówił.