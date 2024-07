Na małym ZUS wakacje składkowe mogą się nie opłacać

To nie wszystko. Płatnik, który opłaca składki na preferencyjnych zasadach albo mały ZUS plus i jest osobą samotną, nie będzie mógł jednocześnie skorzystać z wakacji składkowych i świadczeń w ramach nowego rządowego programu „Aktywny rodzic”, czyli tzw. babciowego. Mógłby skorzystać w danym miesiącu tylko z jednego z nich. Dlaczego? - Zgodnie z przepisami osoba samotna musi podlegać ubezpieczeniom społecznym od minimalnej kwoty wynagrodzenia. I o ile przy preferencyjnym ZUS i małym ZUS plus można podwyższyć podstawę wymiaru, to przy wakacjach składkowych już nie – wyjaśnia Izabela Leśniewska.

Zdaniem ekspertki, przedsiębiorca, który opłaca mały ZUS plus lub korzysta z preferencji, powinien mocno zastanowić się nad zasadnością skorzystania z ulgi. - Musi wykonać bowiem szereg czynności z tym związanych. Trzeba złożyć wniosek. Następnie przekazać go do księgowości, która będzie musiała inaczej wypełnić deklarację rozliczeniową. Z kolei inna deklaracja będzie miała wpływ na rozliczenia podatkowe. Za te czynności będziemy musieli zapłacić księgowej. Może się to finansowo po prostu nie zbilansować – przyznaje Leśniewska.