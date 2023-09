Promocje dla nowych kont firmowych w bankach, ale inni też mogą skorzystać

Dla nowych klientów organizowane są liczne promocje. Zdarza się, że otwierając rachunek w systemie elektronicznym banku można sobie zagwarantować konto bez opłat już na stałe (tyle że trzeba przystąpić do promocji w określonym czasie). Dotychczasowy klient na takie potraktowanie nie może liczyć. Chyba że przeniesie się do innego banku i tam skorzysta z promocji.

Reklama

Kiedy można uznać, że oferta banku jest korzystna? Najlepiej, jeśli nie ma opłat stałych za rachunek i używanie karty, a gdy są, to łatwo ich uniknąć, bo bank zwalnia z nich np. po zrobieniu przelewu do ZUS czy przeprowadzeniu kilku operacji kartą.

Ważne są również darmowe przelewy przez internet. Ma je w ofertach większość banków. Czasami są nielimitowane. Niektóre instytucje bez opłat udostępniają określone pakiety, co jest do zaakceptowania dla osób przeprowadzających niewiele transakcji. Jeśli ktoś ma szczególne potrzeby, np. ma kontrahentów za granicą, robi dużo przelewów określonego rodzaju, korzysta z wpłatomatów itp., musi dokładnie sprawdzić oferty pod tym względem.

Nie ma natomiast sensu nastawianie się na obsługę płatności w placówce banku czy przez infolinie. Właściwie wszędzie jest to bardzo drogie. Na przykład w Pekao zwykły przelew zlecony w oddziale kosztuje 17 zł, podczas gdy za pośrednictwem bankowości elektronicznej można to zrobić za darmo.

Konto bez stałych opłat – i to bez warunków oraz ograniczeń czasowych – oferuje Nest Bank. Jego BIZnest Konto jest przeznaczone dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, małych firm, ale też np. fundacji czy stowarzyszeń. Nie płaci się za prowadzenie pierwszego rachunku złotowego (za kolejne po 10 zł mies.), za używanie pierwszej karty debetowej (wydanie kolejnej karty: 25 zł jednorazowo plus opłata za obsługę 25 zł rocznie). Bez dodatkowych kosztów klient wykonuje internetowe przelewy krajowe w systemie Elixir, w tym do ZUS i urzędu skarbowego, korzysta z bankomatów Euronetu w Polsce (jeśli używa BLIK-a, ma darmowy dostęp także do wszystkich innych bankomatów, jeśli karty – płaci 6 zł). Do końca października otwierający konto w tym banku mogą przystąpić do promocji z nagrodami finansowymi za spełnienie określonych warunków.