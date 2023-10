Zamysł elastycznych biur opiera się na wynajmie krótkotrwałym, np. na kilka dni na potrzeby realizacji projektu lub nawet na kilka godzin w przypadku korzystania z sali konferencyjnej, gdy platformy internetowe, takie jak Microsoft Teams czy Zoom nie są wystarczające. Z elastycznego biura korzysta się tylko tyle oraz tylko wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Przedsiębiorcy nie są związani wielomiesięcznymi umowami najmu.

To rodzi wiele korzyści, tym bardziej teraz, gdy Kodeks pracy oficjalnie umożliwia pracę zdalną - brak stałych kosztów wynajmu, kosztów eksploatacyjnych związanych z nieruchomością, które w ostatnim czasie w wielu przypadkach gwałtownie wzrosły. Sam fakt niewiązania się umową i możliwości prowadzenia biznesu z każdego miejsca w kraju jest bardzo wygodny dla wielu przedsiębiorców. Dodatkowo w przypadku standardowe wynajmu wiele firm decydowało się na zaadaptowanie nowej powierzchni pod swoje potrzeby i wymagania, co również rodziło dodatkowe koszty na start, których pozwala uniknąć biuro elastyczne.

Co prawda należy liczyć się z tym, że stawka za wynajem biura elastycznego może wydawać się dość wysoka w ujęciu najmu miesięcznego. Ceny w elastycznych biurach w Warszawie zależą m.in. od adresu, standardu budynku, wyposażenia, udogodnień, usług. Stawki wahają się od 650 zł do 2,5 tys. zł miesięcznie za stanowisko pracy dla jednej osoby. W centrum stolicy koszt najmu to ok. 1,8 tys. zł za osobę miesięcznie. Taniej jest na Mokotowie, ok. 1,3–1,4 tys. zł. Mogą okazać się to jednak kwoty mimo wszystko niższe, niż kwoty potrzebne do przeznaczenia w przypadku "normalnego" wynajmu. Warto jednak mieć na uwadze, że tego typu rozwiązanie może być na ten moment bardziej dostępne w większych miastach.