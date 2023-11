Chociaż zapewne nikomu z nas świadomie nie przyszłoby do głowy stwierdzić, że przy wyborze potrawy w restauracji gość kieruje się rozmiarem czcionki w menu, to wyniki badań ujawniają, że wcale nie jest to zupełnie abstrakcyjną ideą. Okazuje się bowiem, że niższa kaloryczność opisana w określony sposób, skłania do wyboru zdrowszych opcji.