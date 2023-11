W listopadzie najważniejsze są promocje związane z Black Friday oraz Cyber Monday. W wielu sklepach promocje są wydłużane na kilka dni, a nawet tygodni przed lub po oficjalnych "świętach", co pozwala osiągać sklepom jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe. Podobnie utrzymuje się w grudniu w okresie bezpośrednio przed świętami, gdy rośnie zapotrzebowanie na prezenty czy produkty spożywcze konieczne do przygotowania świąt.

Reklama

Cały sektor handlu warty jest ponad 50 mld złotych, co oznacza, że we wspomnianym okresie w konsumenci zostawią w sklepach nawet 11 mld złotych.

Na największe tłumy mogą liczyć mmiędzy innymi sklepy branży elektronicznej, to one one mają 27 proc. udziałów w rocznej sprzedaży. Przy czym największym zainteresowaniem cieszą się małe sprzęty AGD takie jak ekspresy do kawy, blendery, miksery, czy roboty kuchenne, ale także urządzenia umożliwiające codzienne śledzenie zdrowia, czyli smartwatche i opaski elektroniczne.

Czytaj więcej Budżet Rodzinny Sezon świąteczny w sklepach się rozkręca. Ale najlepszy prezent to... pieniądze Sezon zakupów świątecznych jak co roku przełoży się się na wyższe obroty w sklepach. Z badania dla Amazon wynika, że najwięcej osób chce przeznaczyć na prezenty od 251 zł do 500 zł.

Dobrych wyników mogą spodziewać się także firmy zajmujące się sprzedażą wszelkiego rodzaju słodyczy - Według analizy firmy Mintel czekolady, ciastka i inne słodycze stanowią około 50 proc. wszystkich sezonowych, świątecznych nowości produktowych. W tym okresie produkty markowe znacznie przeważają nad markami własnymi, w kategorii czekolad stanowiąc aż 83 proc. Na sprzedaż nie powinni narzekać też producenci kosmetyków. Ich produkty to często sprawdzony sposób na prezent dla bliskich. Również w jubilerstwie grudzień generuje najlepsze wyniki.