Co dalej z cenami diesla i benzyn? Polska dalej w czołówce najtańszych krajów

Zdaniem ekspertów kierowcy powinni jednak nastawiać się bardziej na podwyżki niż obniżki cen, ale nie najprawdopodobniej nie będą miały one gwałtownego charakteru, a odbędą się na poziomie kilku groszy na litrze. Przy czym to dalej olej napędowy ma większy potencjał do wzrostów niż benzyna. Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl wskazał iż w jego ocenie końca roku diesel mógłby kosztować średnio 6,7–6,8 zł, a benzyna Pb95 około 6,6–6,7 zł.

Warto też zauważyć, że ceny paliw na polskich stacjach dalej są jednymi z najniższych w Europie, choć już nie najniższymi. Lepszy ceny oferują tankującym stacje w Turcji, Rumunii, Bułgarii oraz Chorwacji. Co więcej, ceny paliw odnotowywane w naszym regionie istotnie zbliżyły się do siebie. Na Litwie benzyna kosztuje tylko 10 gr więcej niż nad Wisłą, a diesel jednie 4 gr. Tymczasem pod koniec października było to około 80 gr. Niespełna miesiąc temu oba paliwa o ponad 1 zł droższe były w Czechach i na Słowacji oraz o ponad 2 zł w Niemczech.

Nie wiadomo jednak jaki wpływ na sytuację będzie miał spadek notowań na giełdzie PKN Orlen, który tylko 29 listopada może kosztować spółkę ponad 5 mld złotych.