"Pożyczki z bonusem dla zielonych inwestycji i zielonych przedsiębiorców" to nowa oferta Agencji Rozwoju Przemysłu, która ma zachęcić przedsiębiorców do wdrażania w swoich działalnościach prośrodowiskowych rozwiązań. Jest to kolejny krok do zrównoważonego rozwoju rynku.