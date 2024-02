Wojna w Ukrainie: trzy branże w Polsce ucierpiały najmocniej

Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie jaki wpływ na polskie firmy i przedsiębiorców miał wybuch wojny w Ukrainie, zgodnie z nim 80 proc. przedsiębiorców wskazuje iż wojna płynęła na wzrost cen dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, wyższe koszty działalności i wzrost ryzyka biznesowego, prawie połowa przyznała, że musiała podnieść ceny oferowanych produktów lub usług, a skutki najmocniej odczuwa przetwórstwo przemysłowe, handel oraz budowlanka.

Firmy odczuwają wojnę z kilku przyczyn:

- przerwane łańcuchy dostaw oraz odbiorców: większość firm ucięła wszelkie relacje biznesowe z Rosją i Białorusią, co oznacza utratę dwóch dużych rynków zbytu, ale także możliwości kupna. Sama Ukraina również zmieniła kierunek swojej gospodarki skupiąjąc się przede wszystkim na potrzebach militarnych. Co więcej, zarówno Rosja jak i Ukraina są ważnymi punktami na mapach transportu, ryzyko związane z podróżami przez nie sprawia, że konieczne jest opracowanie nowych, nierzadko dłuższych tras.

- polski rynek musiał radzić sobie z odpływem wielu pracowników pochodzenia ukraińskiego, którzy wrócili do ojczyzny, aby rozpocząć walkę z najeźdźcą. Odbiło się to przede wszystkim na stanowiskach niższego stopnia oraz w pracach sezonowych. Należy wziąć pod uwagę, że kraj przyjął wiele osób szukających schronienia, jednak nie każdy z nich był od razu gotowy, by po przebytych doświadczeniach wojny przystąpić do pracy. Profile każdej z tych osób są różne i niemożliwe jest zastąpienie pracownika jeden do jednego.

- wojna podobnie jak pandemia wywołała zatrzęsienie światowymi gospodarkami, a w tym rosnącą inflację. Rodzimi konsumenci są mniej skłonni do wydawania pieniędzy. Szczególnie w początkowym okresie w wielu ludział panował strach co będzie dalej, nie zachęcał on do „przyjemnego wydawania pieniędzy”. Stabilizacja i bezpieczeństwo to jedne z czynników, które mają wpływ na nasze decyzje finansowe. W obliczu zagrożenia wolimy raczej trzymać pieniądze przy sobie i odmawiamy sobie wydatków.