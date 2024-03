Biznes czeka na likwidację skutków Polskiego Ładu. Ale to byłoby kosztowne

2. każda firma mogłaby wybrać, czy liczyć składkę w proporcji od przychodu, czy od dochodu.

Obie propozycje są mało satysfakcjonujące dla firm, które mają ponadprzeciętne dochody - ich składka na NFZ niewiele się zmieni.

Ministerstwo Zdrowia obliczyło jednak, że powrót do systemu sprzed Polskiego Ładu, to rocznie o 10 mld zł mniej w kasie NFZ. I choć Szymon Hołownia z Polski 2050 mówił, że te pieniądze muszą się znaleźć, eksperci wskazują, że nie będzie to takie proste, gdyż nowy rząd odziedziczył po poprzednim trudną sytuację budżetu państwa. Chodzi o zbyt wysoki deficyt (ok. 184 mld zł), który widzi też Bruksela i chce nakłonić polski rząd do zaciskania pasa. Rekordowo duże są potrzeby pożyczkowe, co przy niesprzyjających warunkach grozi nawet kryzysem zadłużenia.

Dlatego ekonomiści są zdania, że cofnięcie się do tego, co było, nie ma sensu. – Przy obecnych ograniczeniach budżetowych lepiej zrobić krok w przód, zastanowić się, jak w kompleksowy sposób zreformować system składkowo-podatkowy. Tak, by z jednej strony zapewnić źródła finansowania ochrony zdrowia, a jednocześnie nie obciążać nadmiernie przedsiębiorców – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.