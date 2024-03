Barometr zatrudnienia: pesymistów coraz więcej, ale wciąż mniej niż optymistów

Pracodawcy chcą zatrudniać przede wszystkim w trzech branżach: energetyce (w tym w OZE) i usługach komunalnych, opiece zdrowotnej oraz branży FMCG, czyli podstawowych dóbr i usług. Rekrutacje planowane są zwłaszcza w II kwartale 2024 r.

Jak pisze na łamach „Rz” Anita Błaszczak, ekspertów niepokoi jednak 21-proc. udział firm, które zapowiadają ograniczanie liczby pracowników w najbliższych tygodniach. Najczęściej o redukcji zatrudnienia myślą pracodawcy z sektora transportu i logistyki (TSL) wraz z motoryzacją, a także z branży usług komunikacyjnych (w tym marketingu, mediów i reklamy). Co trzecia ankietowana firma zamierza tam ograniczać liczbę pracowników, a prognoza netto zatrudnienia w obu tych branżach jest ujemna (w komunikacji to minus 12 pkt proc.).

Różnica między optymistami i pesymistami, czyli prognoza netto zatrudnienia na II kwartał, wynosi 11 pkt proc.. To poniżej wskaźnika z przełomu roku (17–18 pkt proc.), lecz nieco lepiej niż rok wcześniej (8 pkt proc.).

Sporo zależy jednak od wielkości firmy — przewaga optymistów jest najbardziej widoczna w tych największych, tam prognoza netto zatrudnienia sięga 30 pkt proc. Najmniejsze różnice, choć nadal z przewagą firm, które zamierzają powiększać załogę, są obszarze mikro- (5 pkt proc.) i w średnich (7 pkt proc.) przedsiębiorców. To w nich najbardziej bije wzrost kosztów pracy.

Najnowszy barometr wyraźnie odzwierciedla widoczną na świecie presję na ograniczanie kosztów i i szybki rozwój sztucznej inteligencji. IT zajmuje trzecie miejsce wśród branż, gdzie firmy najczęściej planują cięcia zatrudnienia w II kwartale (24 proc.). Pomimo to prognoza netto zatrudnienia dla branży IT jest na plusie (6 pkt proc.), bo przewagę mają pracodawcy, którzy chcą zwiększać zatrudnienie. Zmienia się jednak profil poszukiwanych kandydatów. Według najnowszego badania portalu Just Join IT najbardziej rozchwytywani przez pracodawców będą w najbliższych latach eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, analitycy danych i inżynierowie DevOps.