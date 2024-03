Leasing od 30 lat napędza polską gospodarkę

30 lat temu powstała pierwsza organizacja: Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych, potem przekształcona w Związek Polskiego Leasingu. I to on, wraz z firmą EY-Parthenon, przygotował raport, z którego wynika też, że łączna wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w ciągu 30 lat to aż 1 bln zł.

Przez ten czas polski sektor leasingowy awansował z 16. na 5. miejsce w europejskim rynku leasingu (dane Leaseurope za 2022 r.) i jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie. Polskę wyprzedzają jedynie Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy.

2023 rok był dla polskiej branży leasingowej szczególnie dobry. Wartość wszystkich aktywów będących w użytkowaniu ponad 1 mln klientów przebiła barierę 200 mld zł, a wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w jednym roku pierwszy raz w historii przekroczyła 100 mld zł i zamknęła się kwotą 102,5 mld zł. To o 1,5–2 mld zł więcej niż oczekiwała branża, a także o 16,3 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy sprzedaż sięgnęła 88,1 mld zł. Szczególnie dobry był czwarty kwartał 2023 roku, gdy dynamika finansowania leasingiem była o 19,1 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Leasing jest ważnym narzędziem napędzającym gospodarkę w Polsce — prawie 50 proc. PKB jest generowane przez sektory o wysokim udziale leasingu w nakładach inwestycyjnych. Wartość wszystkich środków ruchomych na koniec ubiegłego roku sfinansowana leasingiem wyniosła blisko 200 mld zł, podczas gdy kredytem inwestycyjnym niecałe 170 mld zł. Ponad połowa nowych pojazdów jest rejestrowana przez firmy leasingowe i wynajmu.

Co czeka branżę w 2024 r.? Jej przedstawiciele liczą, że napędzany przez konsumpcję wzrost gospodarczy przyspieszy do 4 proc. Będzie więcej firmowych inwestycji, korzystnych dla branży leasingowej. Motorem wzrostu, który może sięgnąć 16 proc., mają być nadal pojazdy lekkie.