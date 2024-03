Fundusze unijne do wzięcia. Wkrótce nabór wniosków

– Dzięki wszechstronnej ofercie PARP odpowiednio wcześniej zaplanowany udział w programach umożliwi zdobycie potrzebnych środków finansowych w postaci dofinansowania oraz merytoryczne wsparcie, co przełoży się na sukces ambitnych przedsięwzięć biznesowych – tłumaczy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co będzie do wzięcia?

"Granty na eurogranty” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych. Celem programu jest pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE.

„Akademia HR – oferta dla przedsiębiorców” - dofinansowanie dla mikro- (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników), małych, średnich i dużych firm w zakresie dostosowania firmy do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

„Usługi rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”. BUR to Baza Usług Rozwojowych, bezpłatna platforma ofert m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Program skierowany będzie do podmiotów, które posiadają wpis do BUR, uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych.