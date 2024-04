Choć firma analityczna Fitch Solutions przewiduje, że w 2024 r. sektor IT wzrośnie o 19,2 proc. w stosunku do ub.r., to prognozy dla tej branży nie napawają optymizmem.

Łańcuchy zadłużonych

Za problemy odpowiada rosnące zadłużenie branży IT w Polsce. W ostatnich dwóch latach wzrosło aż o jedną trzecią, do 264 mln zł. Jeszcze więcej, bo prawie 400 mln zł, firmy informatyczne muszą odzyskać od swoich klientów, głównie firm z sektora handlowego, budowlanego, transportu i przemysłu.

Średnie zadłużenie jednej firmy z branży IT to 38 tys. zł. Problemy z płatnościami ma blisko 7 tys. podmiotów. Najbardziej zadłużone firmy działają w województwach: mazowieckim (87,8 mln zł), wielkopolskim (31,6 mln zł) i śląskim, (27,2 mln zł). Rekordzistką jest firma z Poznania, która ma 8,4 mln zł długu wobec funduszu sekurytyzacyjnego.

Większość zaległości, czyli 198,9 mln zł, firmy IT mają do oddania instytucjom finansowym: bankom, firmom leasingowym i ubezpieczeniowym czy funduszom sekurytyzacyjnym, które przejęły długi od pierwotnych wierzycieli. 17,6 mln zł to nieuregulowane rachunki za abonament telefoniczny, Internet i telewizję. 13,7 mln zł to długi wobec handlu. Natomiast ponad milion zł są winne innym podmiotom z branży IT.

Popyt spada szybciej niż pensje informatyków

Jak twierdzą eksperci z KRD, wszystkiemu winne jest globalne pogorszenie koniunktury w gospodarce i spadek rozkręconego w wyniku pandemii popytu na usługi IT. Coraz większa konkurencja o kontrakty informatyczne wymusiła obniżanie marż przy wciąż wysokich kosztach stałych, przede wszystkim kosztach wynagrodzeń.