Pieniądze unijne do wzięcia. Przewodnik PARP po programach wsparcia

Wraz z rosnącym wpływem technologii i globalizacji, przedsiębiorcy muszą szybko adaptować się do zmieniających się trendów i oczekiwań, aby zachować konkurencyjność na rynku. W tym kontekście PARP staje się kluczowym partnerem dla firm, oferując nie tylko wsparcie finansowe, ale także merytoryczne i strategiczne wsparcie w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami biznesowymi. Odpowiednio wcześniej zaplanowany udział w programach umożliwi zdobycie potrzebnych środków finansowych w postaci dofinansowania oraz merytoryczne wsparcie, co przełoży się na sukces ambitnych przedsięwzięć biznesowych — przekonuje PARP i przedstawia pomocny przewodnik po naborach.

Usługi rozwojowe 4.0

Nabór finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), stanowi znakomitą szansę dla podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Celem tego programu jest poprawa jakości świadczonych usług przez podmioty z BUR poprzez dofinansowanie zakupu licencji oraz szkoleń lub doradztwa niezbędnego do wprowadzenia na rynek nowych usług. Wnioski można składać do końca sierpnia 2026 r.

GOZ – to się opłaca

Nabór z programu FERS skierowany jest do przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem kompetencji w obszarze zielonej ekonomii. Poprzez wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji dotyczących niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym, środki unijne pomagają przedsiębiorstwom w adaptacji do zmieniających się trendów rynkowych oraz pozwalają promować zrównoważony rozwój gospodarczy. Przedsiębiorcy zgłaszają się do wcześniej wybranych przez PARP podmiotów oferujących szkolenia. Wnioski będą przyjmowane do końca 2026 r.

Akademia HR - oferta dla przedsiębiorców

W obliczu zmian demograficznych oraz ewoluującego rynku pracy, poszukiwanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników staje się coraz większym wyzwaniem dla firm. W tym kontekście, nabór PARP "Akademia HR - oferta dla przedsiębiorców" z programu FERS, wyróżnia się jako istotne narzędzie wspierające przedsiębiorców w adaptacji do nowej rzeczywistości. Program ten nie tylko oferuje wsparcie finansowe, ale również merytoryczne i praktyczne narzędzia, pomagając firmom w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz dostosowaniu się do rosnących wymagań rynku pracy. Wnioski można składać do końca listopada 2026 r.

Platformy startowe dla nowych pomysłów

PARP zauważa, że wiele obiecujących pomysłów biznesowych nie przekształca się w odnoszące sukcesy przedsięwzięcia, często z powodu skomplikowanego labiryntu przepisów prawnych, braku wiedzy o prowadzeniu firmy czy niepewności co do pierwszych kroków. Aby pomóc przezwyciężyć te bariery, Agencja wprowadziła program, który zapewnia solidne wsparcie dla innowatorów i przedsiębiorców w Polsce. Celem jest przekształcenie unikalnych koncepcji w rentowne produkty i usługi poprzez dostęp do wiedzy ekspertów i mentoringu biznesowego. Wnioski można składać do końca lipca 2027 r.