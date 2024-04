Natalia Gębska: Kariera w IT nie wymaga specjalistycznego wykształcenia ani predyspozycji

- Automatyzacja rutynowych zadań w IT za sprawą AI w teorii powinna prowadzić do ograniczania liczby pracowników, a mamy jednak sytuację, w której prowadzi do powstania nowych możliwości zatrudnienia - mówi Natalia Gębska z Centralnego Ośrodka Informatyki.