W Polsce jest ponad 15,7 mln mkw. gotowych biur — wynika z danych Grupy REDD. W całym kraju buduje się dodatkowo ponad 476 tys. mkw. powierzchni, a tzw. wskaźnik pustostanów wynosi 12,31 proc. Najmniej pustych biur jest w Warszawie (9,4 proc.), najwięcej w Łodzi (19,7 proc.).

Czynsz zależy lokalizacji, wieku budynku, standardu wykończenia, kosztów utrzymania. W stolicy najdroższe biura znajdują się w ścisłym centrum, często na ostatnich piętrach budynków o najwyższym standardzie. Stawki najmu przekraczają w nich 30 euro za metr. Najtańsze biura są zwykle w mniej prestiżowych dzielnicach lub bliżej granic miasta.

– Pandemia pokazała, że o powierzchni biurowej można myśleć w sposób bardziej ekonomiczny. Wraz z kończącymi się kontraktami firmy oddają od 20 do 50 proc. metrażu. Jeśli obecna siedziba nie daje im możliwości redukcji powierzchni, decydują się na przeprowadzkę do innego budynku – mówi Tomasz Węglarz z BNM – Real Estate Advisory.

Niektórzy najemcy stawiają na elastyczność i wybierają biura coworkingowe. Jest w czym wybierać, ale raczej w największych miastach - przestrzeni takiej jest 357 tys. mkw. w 186 obiektach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Trójmieście, Katowicach i Poznaniu. Średni koszt wynajmu jednego stanowiska pracy na elastycznej powierzchni w Warszawie to ok. 420 euro. W Krakowie i Trójmieście – ok. 360 euro, a w Łodzi – ok. 270 euro.