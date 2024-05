PARP zrefunduje zakup licencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wniosków w ramach działania „Usługi Rozwojowe 4.0 – oferta dla dostawców usług BUR”. Ma ono wesprzeć polskie podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). To bezpłatna platforma z ofertą szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu i coachingu.

Pomoc jest skierowana do podmiotów posiadających wpis do BUR, oferujących usługi szkoleniowo-doradcze z dofinansowaniem. Dzięki wsparciu będą one mogły stworzyć, rozwinąć i wprowadzić nowe formy usług rozwojowych lub wykorzystać nowe technologie, także w formie zdalnej.

Refundacja dotyczy kosztów zakupu licencji oraz szkoleń lub doradztwa związanych z ich wykorzystaniem. Uczestnicy działania mogą liczyć na zwrot kosztów nawet 80% poniesionych wydatków.

Nabór wniosków będzie trwać do 31 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania dostępnych środków. Konkurs stanowi integralną część Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Refundacji nie otrzymają podmioty, które są dostawcami licencji ani usług szkoleniowych lub doradczych dla innych odbiorców wsparcia oraz otrzymały już wcześniej wsparcie w projektach dofinansowanych w ramach konkursu "Usługi Rozwojowe 4.0 — oferta dla dostawców usług BUR".