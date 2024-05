Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów

Ma to być skutek wchodzących w życie od początku 2025 r. nowych, bardzo restrykcyjnych regulacji emisyjnych CAFE. Średni poziom emisji, do którego producenci aut nie zapłacą kary obniżono ze 118 do 94 g CO2 na przejechany kilometr.

Nie są to nowe normy emisji spalin, a raczej rodzaj finansowej presji, by oferować samochody nieprzekraczające limitu czyli wyposażone w dodatkowe urządzenia obniżające emisję. To jednak podniesie koszt produkcji, a więc podwyższy cenę. Alternatywą jest zapłata kary, co też zostanie uwzględnione w cenie auta.

Najszybciej zdrożeją SUV-y, bo producentom będzie łatwiej dodać kary emisyjne 4–5 tys. euro do cen drogich samochodów niż małych miejskich, które są z reguły tańsze.

Ale takie auta zaczną znikać z rynku. Dlaczego? Jak wyjaśnia Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, montaż drogich instalacji w autach, które nie spełniają limitów emisji, spowodowałby wzrost cen nieakceptowalny dla klientów.

- Część marek już myśli o ograniczaniu oferty — mówi ekspert.