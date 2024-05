Piotr Skwirowski pisze, że projekt platformy startowej Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis” otwarto tuż po majówce na konferencji w Radomiu. Celem „Mazovian StartUPolis” jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie województwa mazowieckiego.

Reklama

Program inkubacji prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Ł-ITEE) wspólnie z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego oraz StartSmart CEE.

Projekt zakłada przeprowadzenie sześciu cykli inkubacji w ciągu trzech lat, których efektem ma być powstanie około 30 nowych firm w każdym cyklu. Priorytetowo traktowane będą firmy wysokotechnologiczne ukierunkowane na produkcję maszyn i urządzeń, energię, ekologię, w tym budownictwo ekologiczne, żywność i przemysł rolno-spożywczy.

Kto może aplikować? Osoby lub zespoły, które mają nowy pomysł biznesowy o charakterze innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym, do którego posiadają wyłączne prawo i który nie jest i nie był przedmiotem działalności gospodarczej, nie bierze udziału w aplikacji do innej platformy startowej oraz nie jest objęty wsparciem innej platformy startowej.

Proces inkubacji start-upu przewiduje rejestrację spółki kapitałowej w Polsce Wschodniej i podpisanie umowy inkubacyjnej. Pomysłodawcy otrzymają wsparcie w zakresie wymogów formalnych związanych z tymi formalnościami.