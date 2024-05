Celem „Ścieżki SMART” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań europejskiego Zielonego Ładu łączących się z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

Wnioski będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 r. W tym terminie odbędą się dwa równoległe nabory: dla pojedynczych mikro-, małych i średnich firm (budżet to 2,1 mld zł) oraz nabór realizowany z myślą o projektach na rzecz dostępności (budżet to 0,222 mld zł).

Niestety, w poprzednim naborze aż 87 proc. wniosków otrzymało ocenę negatywną, a 86 proc. z nich nie spełniło podstawowego kryterium: „Projekt obejmuje moduł obligatoryjny”. PARP podpowiada, że szanse na otrzymanie pozytywnej oceny można zwiększyć uwzględniając w przedstawianym projekcie założenia i wymogi programu.

– Zaplanowane działania muszą spełniać definicję prac rozwojowych oraz badań przemysłowych i nie mogą być rutynowymi działaniami usprawniającymi procesy technologiczne lub same produkty. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis problemu badawczego, który projekt ma rozwiązać, metody, założone rezultaty oraz ich wpływ na produkt lub proces – innowacyjne cechy produktu lub procesu muszą bezpośrednio wynikać z zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych – wskazuje PARP.

Program opisuje w „Rz” Piotr Skwirowski.