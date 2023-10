Resort finansów wyjaśnia, że w przypadku spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. W przypadku spółek wpisanych do KRS po 10 listopada 2022 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpisu tych spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 14 dni od ich zmiany.

"Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji do CRBR w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 mln zł." - przypomina Ministerstwo Finansów.