Zamówienia publiczne w Ukrainie. Jest darmowy poradnik dla polskich firm

Liczący 190 stron poradnik został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Jego autorem jest Mateusz Posieczek, specjalista z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP.

Opracowanie odpowiada na takie pytania, jak m.in. gdzie szukać ogłoszeń, jak wygląda komunikacja zamawiających z wykonawcami, Jaka dokumentacja jest niezbędna oraz co musi zawierać oferta? Osobny rozdział poświęcony został środkom odwoławczym, a także udzielaniu zamówień publicznych w czasie wojny.

Jak możemy przeczytać we wstępie do przewodnika, "począwszy od 2015 roku, ukraiński system zamówień publicznych konsekwentnie ulega stopniowym i wyraźnym przeobrażeniom, mającym na celu dostosowanie go do acquis Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów, w tym zapewnienia przestrzegania podstawowych zasad dotyczących udzielania zamówień wywodzących się wprost z prawa unijnego, takich jak zapewnienie uczciwej konkurencji, transparentności, równego traktowania, niedyskryminacji oraz proporcjonalności". Dalej autor wskazuje, że "szczególnie wprowadzenie obowiązkowej elektronizacji procesu udzielania zamówień przy pomocy systemu Prozorro znacząco rozszerzyło możliwości równego i niedyskryminującego udziału wykonawców, w tym podmiotów zagranicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia, przyczyniło się do wyraźnego zwiększenia transparentność procedur na każdym etapie oraz zwiększyło możliwości monitorowania ewentualnych nieprawidłowości, co spotkało się z szerokim międzynarodowym uznaniem".



– Co do zasady wszystkie przetargi są ogłaszane w elektronicznym systemie zamówień Prozorro. Oferty są wyłaniane w drodze aukcji elektronicznej, ale nie można tam używać podpisu elektronicznego – mówi "Rzeczpospolitej" Jadwiga Emilewicz, pełnomocniczka rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Dodaje ona, że w ukraińskiej praktyce jako wadium przetargowe jest honorowana tylko gwarancja bankowa w odróżnieniu od krajów UE, gdzie są akceptowane różne inne formy.

Artur Kowalski, dyrektor departamentu Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych wskazuje, że szczególnie warto zwrócić uwagę na odrębności proceduralne, jakie występują w obowiązującym wciąż stanie wojny na terytorium Ukrainy. – Inną istotną sprawą jest publikacja ogłoszeń o przetargach wyłącznie w języku ukraińskim, co sprawia, że bez znajomości tego języka trudno uczestniczyć w tamtejszych procedurach przetargowych – tłumaczy.